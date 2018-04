Pearl Jam, Guns N' Roses, U2. Três bandas que marcaram os anos 90, juntas em palco. Será possível? Poderia ter sido, segundo o antigo manager dos Guns N' Roses, Doug Goldstein.

Em declarações ao podcast GNR Central, Doug Goldstein alega que, em 1993, Axl Rose falou consigo para montar uma mega-digressão que iria contar não só com os Guns N' Roses como também com os Pearl Jam e os U2.

"O Axl falou comigo numa manhã e disse-me: 'não me interessa se somos a primeira parte, não me interessa se me pagam, quero dar um concerto ou alguns concertos com os Pearl Jam e os U2 a fechar. Podes falar com toda a gente?', e eu disse-lhe que sim", explicou Goldstein.

Segundo Goldstein, o manager dos U2, Paul McGuinness, gostou da ideia. Kelly Curtis, manager dos Pearl Jam, nem tanto: "Obrigado, mas dispensamos", terá dito em conversa telefónica.

