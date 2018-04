Diogo Piçarra voltou a falar do caso de plágio em que se viu envolvido, e que levou à sua desistência do Festival da Canção.

Recorde-se que o cantor e compositor foi acusado de ter plagiado um tema evangélico antigo, "Abre os Meus Olhos", na construção de "Canção do Fim", o tema com o qual concorreu e que era um dos favoritos à vitória final.

"Acho que quem o fez [à acusação de plágio] já conhecia aquela melodia há muito tempo, e esperou pela oportunidade certa. Não sou pessoa de intrigas, e se vier a conhecer quem fez isto até lhe perdoarei, não sou rancoroso", afirmou, em entrevista à Caras.

Diogo Piçarra referiu, ainda, ter desistido do concurso porque a sua carreira e vida "falam muito mais alto do que isso". "Da minha parte estou de consciência tranquila e foi por isso que me quis retirar do Festival, para evitar mais confusão. Sempre fiz tudo à base do trabalho e da música. Não preciso das proporções que o assunto já estava a ganhar", explicou.