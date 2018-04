Após os concertos em Portugal, para apresentar uma vez mais os temas de I Tell A Fly, o seu segundo álbum, Benjamin Clementine despediu-se do país com um poema de Luís de Camões.

No Instagram, Clementine partilhou um dos sonetos do poeta, "Não Canse o Cego Amor de Me Guiar", juntamente com uma fotografia presumivelmente tirada no país.

Recorde-se que Benjamin Clementine regressa a Portugal já em julho, para uma atuação no festival Super Bock Super Rock.