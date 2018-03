Após as declarações polémicas de Jesse Hughes, que apelidou os estudantes que marcharam nos EUA contra o livre acesso e posse de armas de fogo de "patéticos" e "nojentos", os fãs dos Eagles Of Death Metal estão agora a virar costas à banda.

Nas redes sociais, são vários os fãs que afirmam que não voltarão a ouvir ou a apoiar a banda norte-americana. Há, até, quem esteja a vender os CDs dos Eagles Of Death Metal comprados ao longo dos anos.

"Não separo a arte do artista, já que a política está tão entranhada na música. Vou vender os meus discos dos Eagles Of Death Metal e doar esse dinheiro a uma organização anti-armas", escreve uma fã, no Twitter.

Esta não é a primeira polémica em que se vê envolvido Jesse Hughes, que após o atentado no Bataclan, no qual a banda se viu envolvida, disse que o controlo de armas em França tinha "falhado" e que "toda a gente devia ter acesso a armas".