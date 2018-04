As celebrações dos 44 anos do 25 de abril em Almada recebem concertos de Xutos & Pontapés e Gisela João na noite de 24 a partir das 22h00. O espetáculo é de entrada livre e realiza-se na Praça da Liberdade.

Segundo comunicado da Câmara Municipal de Almada, a subirá ao palco em primeiro lugar, com a banda a atuar depois do tradicional espetáculo de fogo-de-artifício, à meia-noite.

Na noite de 25, a partir das 21h30, o Auditório Municipal Fernando Lopes-Graça receberá o espetáculo, também de entrada livre, "Canções Possíveis, Poemas Heróicos - As Notas e Palavras de Dois Lunáticos'", sobre a obra do compositor Fernando Lopes-Graça e do escritor José Saramago.