Ronnie Wood, dos Rolling Stones, anunciou que está livre do cancro que lhe foi diagnosticado em 2017.



“Depois de três meses de check-ups, os médicos disseram-me que estava bem e que podia ir gozar a vida”, afirmou o britânico, explicando que o cancro, localizado no seu pulmão esquerdo, não alastrou ao resto do corpo, e que não teve de submeter-se a quimioterapia.



Ronnie Wood confessou ainda estar espantado por os seus pulmões não terem “explodido”, depois de fumar durante 50 anos - hábito que entretanto abandonou.



“Estava preparado para me manter otimista até ao meu último suspiro. Tive uma grande vida e estava preparado para partir. Não sabia que ia ganhar uma oportunidade para viver tanto tempo!”, congratulou-se o guitarrista, de 70 anos.



Ronnie Wood irá assim participar na próxima digressão europeia dos Rolling Stones, que entre maio e julho passará por Irlanda, Inglaterra, Alemanha, França, República Checa e Polónia.