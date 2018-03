Will Toledo, o mentor dos norte-americanos Car Seat Headrest, escreveu uma série de tweets criticando fortemente “Ilha dos Cães”, o novo filme de Wes Anderson.



Para o músico, “Ilha dos Cães” é “tão mau que irrita. Estou irritado. Mas porque é que é racista? (...) Porque é que é tão feio?”.



“Parabéns ao Wes por finalmente fazer um filme que não vai agradar a mais ninguém, além de si mesmo. Este é o primeiro filme mau do Wes Anderson e estou muito desapontado”.



As críticas de Will Toledo parecem dever-se a questões ligadas à apropriação cultural, uma vez que o artista partilha o link para um artigo que aborda essa temática.

“Ilha dos Cães” chega a Portugal a 25 de abril. Veja aqui o trailer: