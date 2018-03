Marlon Williams e Lucy Dacus: ambos lançaram, este ano, o seu álbum número 2, ambos têm recebido críticas entusiastas e ambos estarão no Vodafone Paredes de Coura no próximo mês de agosto.

Nascido na Nova Zelândia há 27 anos, Marlon Williams tem dado que falar, nas últimas semanas, graças às canções de “Make Way For Love”. Neste disco, o cantor e compositor partilha dores de amor, tendo já assumido, em várias entrevistas, que foi a separação da sua ex-namorada - a também artista Aldous Harding, que no ano passado lançou o aplaudido “Party” - a inspirar canções como 'Love Is a Terrible Thing' ou 'Nobody Gets What They Want Anymore' (um dueto com Aldous).



Recentemente, Marlon Williams esteve no South by Southwest, no Texas, recebendo aplausos pelo seu espetáculo ao vivo, que em agosto chega a Portugal. Quem também esteve no festival de Austin foi a portuguesa Surma, que com Mr. Williams tirou uma foto.

Outra estreante no anfiteatro natural de Paredes de Coura, e nos palcos portugueses, é a norte-americana Lucy Dacus.



Natural do estado da Virginia, a cantora e compositora lançou este ano, pela Matador, o seu segundo álbum, “Historian”.



Antecipado por temas como 'Night Shift' ou 'Addictions', o disco que sucede a “No Burden”, de 2016, tem valido a Lucy Dacus novos fãs e ótimas críticas.



O Vodafone Paredes de Coura decorre nos dias 15, 16, 17 e 18 de agosto. Os passes gerais estão à venda nos locais habituais pelo preço único de 100 euros. Veja abaixo o cartaz confirmado até ao momento.

16 de agosto

Fleet Foxes



17 de agosto

Skepta

Curtis Harding

... And You Will Know Us By The Trail of Dead

18 de agosto

Arcade Fire



+ Linda Martini

The Legendary Tigerman

Surma

Keep Razors Sharp

Slowdive

Big Thief

King Gizzard & the Lizard Wizard

The Blaze

The Mystery Lights

Japanese Breakfast

Shame

Confidence Man

Dead Combo com Mark Lanegan

Frankie Cosmos

Jungle

Marlon Williams

Lucy Dacus