“Finalmente um Presidente e político que se mistura com quem deve!”, escreveu Rita Redshoes no Facebook, depois de ser recebida, com Legendary Tigerman, por Marcelo Rebelo de Sousa.



O convite do Presidente da República surgiu na vitória da dupla na categoria de Melhor Banda Sonora, nos Prémios Sophia.



“Com quem deve não sou só eu e o Paulo Furtado, somos todos nós. [Marcelo Rebelo de Sousa] quis receber hoje os vencedores dos Prémios Sophia no Palácio de Belém. Agradeci-lhe por, com este gesto, validar a Arte perante o país e perante o resto dos políticos. Vivam os políticos humanos, de carne e osso e não robotizados!”, escreveu ainda Rita Redshoes.

Nas restantes categorias dos prémios Sophia, o filme “São Jorge”, os atores Nuno Lopes e Rita Blanco e ainda Lúcia Moniz (vencedora do troféu de Melhor Canção Original, por 'Fim') foram outros dos distinguidos.