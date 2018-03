O Coliseu do Porto passa a chamar-se, a partir de hoje, Coliseu Porto Ageas.



A nova designação surge de uma parceria entre a sala de espetáculos e o grupo segurador Ageas.



Em comunicado de imprensa enviado pelo próprio grupo Ageas, escreve-se que o mesmo tem “apostado fortemente na cultura e nas artes como eixo estratégico de posicionamento de marca”, tendo-se já aliado à Escola de Belas Artes, à Casa da Música ou a vários festivais de música.



A parceria foi apresentada esta manhã em conferência de imprensa, no Coliseu do Porto, na presença do autarca Rui Moreira, de Eduardo Paz Barroso, Presidente do Coliseu, e de Steven Braekeveldt, CEO do Grupo Ageas Portugal.

A Ageas é um grupo segurador internacional, sediado em Bruxelas.

Quanto ao Coliseu do Porto, abriu portas em dezembro de 1941 e é, desde 1996, propriedade da Associação dos Amigos do Coliseu do Porto, sem fins lucrativos e com estatuto de utilidade pública. Em 2017, recebeu 83 espetáculos e 240 sessões, atraindo 240 mil espectadores.