A poucas semanas do festival da Eurovisão, quais são os participantes mais vistos e escutados no YouTube?

Sem surpresa, este top em particular é liderado por Netta Barzilai, a concorrente israelita, com "Toy". Apontada como a grande favorita à vitória no festival por várias casas de apostas, Netta já acumulou, com o vídeo da canção, mais de 8 milhões de visualizações no YouTube.

Em segundo lugar estão os representantes espanhóis, Alfred & Amaia, com "Tu Canción". Para além do vídeo oficial ter ultrapassado os 2 milhões de visualizações (e ter sido alvo de uma paródia envolvendo Cristiano Ronaldo), a sua performance na final do programa de televisão Operación Triunfo rendeu-lhes mais 2 milhões.

Na terceira posição está o "supergrupo" búlgaro Equinox, com o tema "Bones", que chegou aos 1,8 milhões de visualizações - sendo que este é um lyric video, ou seja, contém apenas a letra da canção.

Em quarto e quinto lugares estão, respetivamente, o checo Mikolas Josef, com "Lie To Me" (que rendeu já 1,6 milhões de visualizações), e a russa Julia Samoylova, com "I Won't Break" (que chegou aos 1,4 milhões).

E Portugal? "O Jardim", de Isaura e Cláudia Pascoal, ocupa a 16ª posição, com pouco mais de 560 mil visualizações, muito perto da concorrente grega, Yianna Terzi, com 580 mil.

Veja aqui a tabela completa e o número de visualizações de cada concorrente no YouTube:



1. Israel: Netta – “Toy” (8 milhões de visualizações)

2. Espanha: Alfred & Amaia – “Tu Canción” (2 milhões)

3. Bulgária: Equinox – “Bones” (1,8 milhões)

4. República Checa: Mikolas Josef – “Lie to Me” (1,6 milhões)

5. Rússia: Julia Samoylova – “I Won’t Break” (1,4 milhões)

6. Suécia: Benjamin Ingrosso – “Dance You Off” (1,3 milhões)

7. Bélgica: Sennek – “A Matter of Time” (1,15 milhões)

8. Macedónia: Eye Cue – “Lost and Found” (1,10 milhões)

9. Austrália: Jessica Mauboy – “We Got Love” (1,09 milhões)

10. Estónia: Elina Nechayeva – “La forza” (1,03 milhões)

11. Dinamarca: Rasmussen – “Higher Ground” (969 mil)

12. Polónia: Gromee feat. Lukas Meijer – “Light Me Up” (966 mil)

13. Áustria: Cesár Sampson – “Nobody but You” (719 mil)

14. Sérvia: Sanja Ilic & Balkanika – “Nova Deca” (704 mil)

15. Grécia: Yianna Terzi – “Oneiro Mou” (582 mil)

16. Portugal: Cláudia Pascoal – “O Jardim” (564 mil)

17. Lituânia: Ieva Zasimauskaite – “When We’re Old” (542 mil)

18. Rep. da Irlanda: Ryan O’Shaughnessy – “Together” (527 mil)

19. Eslovénia: Lea Sirk – “Hvala, Ne!” (521 mil)

20. Noruega: Alexander Rybak – “That’s How You Write a Song” (514 mil)

21. França: Madame Monsieur – “Mercy” (479 mil)

22. Azerbaijão: Aisel – “X My Heart” (418 mil)

23. Malta: Christabelle – “Taboo” (406 mil)

24. Bielorússia: Alekseev – “Forever” (368 mil)

25. Arménia: Sevak Khanagyan – “Qami” (356 mil)

26. Itália: Ermal Meta & Fabrizio Moro – “Non Mi Avete Fatto Niente” (327 mil)

27. Chipre: Eleni Foureira – “Fuego” (324 mil)

28. Reino Unido: SuRie – “Storm” (310 mil)

29. Moldávia: DoReDos – “My Lucky Day” (293 mil)

30. Croácia: Franka – “Crazy” (280 mil)

31. Geórgia: Iriao – “For You” (269 mil)

32. Finlândia: Saara Aalto – “Monsters” (240 mil)

33. Roménia: The Humans – “Goodbye” (238 mil)

34. Albânia: Eugent Bushpepa – “Mall” (249 mil)

35. Ucrânia: Mélovin – “Under the Ladder” (228 mil)

36. Suíça: Zibbz – “Stones” (222 mil)

37. Alemanha: Michael Schulte – “You Let Me Walk Alone” (210 mil)

38. Montenegro: Vanja Radovanovic – “Inje” (202 mil)

39. San Marino: Jessika feat. Jenifer Brening – “Who We Are” (185 mil)

40. Holanda: Waylon – “Outlaw in ‘Em” (167 mil)

41. Islândia: Ari Ólafsson – “Our Choice” (161 mil)

42. Hungria: AWS – “Viszlát Nyár” (161 mil)

43. Letónia: Laura Rizzotto – “Funny Girl” (152 mil)