Os álbuns mais importantes editados a cada semana são comentados todas as sextas-feiras no site BLITZ, em vídeo, e agora também na SIC Radical. A estreia na televisão é este domingo, às 12h15, com repetição na madrugada de segunda-feira às 4h30 e ao longo da semana, em horários a anunciar.

Na edição desta semana, Lia Pereira e Luís Guerra apresentarão álbuns de Jack White, Sunflower Bean e George Ezra, entre outros. Não perca!