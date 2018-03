Angus Young e Axl Rose estão a trabalhar num novo álbum dos AC/DC. Quem o diz é Angry Anderson, vocalista dos Rose Tattoo.

Em declarações ao website The Rockpit, Anderson explicou que Angus Young lhe contou estar a trabalhar num novo disco, durante a digressão conjunta dos Rose Tattoo e Guns N' Roses. "Perguntei-lhe quem estava com ele na banda, e ele disse o Axl [Rose]", disse.

Os AC/DC não editam um novo álbum desde 2014, ano em que lançaram Rock Or Bust. De lá para cá, a banda passou por várias adversidades, com as saídas do baterista Phil Rudd e do vocalista Brian Johnson, e com a morte de Malcolm Young, co-fundador dos AC/DC e irmão de Angus.

"É triste que os membros originais da banda já lá não estejam, mas tem tudo a ver com as canções", explicou Anderson. "As pessoas que os têm apoiado ao longo de toda a carreira querem ouvi-las".

"O Angus não precisa de dinheiro. Ele sabe que ainda há milhões de pessoas por todo o mundo que querem ouvir canções dos AC/DC ao vivo", rematou.