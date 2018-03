Em entrevista ao programa de Rui Unas no Youtube, Rui Veloso comentou a rápida ascensão de Salvador Sobral após a vitória no Festival da Canção.

“A fama é uma coisa que tira mais do que dá”, considera o veterano. “Um gajo ficar famoso por uma canção é terrível”, acrescenta, contando ainda que Salvador Sobral “não queria cantar” 'Amar pelos Dois', a canção que lhe viria a dar a vitória na Eurovisão.



“Eu disse-lhe: oh Salvador, vais ter de cantar a canção!”, recorda Rui Veloso, defendendo que, sobretudo para quem está em início de carreira, ficar conhecido por uma só canção é “uma prisão” e acarreta a “responsabilidade” de igualar esse sucesso.



Na opinião de Rui Veloso, Salvador Sobral deve agora “resguardar-se e ter muita paciência”.

Além do sucesso obtido pelo jovem intérprete, a “única coisa boa” da passagem de Salvador Sobral pelo Festival da Canção, na ótica de Rui Veloso, foi provar que, afinal, o público quer mais do que reality shows.



“Num festival que é do mais pimba que há, as pessoas escolheram o que era bom, na minha perspetiva. Isso prova que, apesar de os diretores nos quererem dizer que o povo é que quer [certos programas] e que não há alternativas, isso é mentira. O povo provou-o, ao escolher a canção mais despida do festival”.



“Não vi as outras, porque [o festival] é horrível”, reconheceu ainda. “Aquilo não é audível, é um festival de ruído, e o Salvador foi um anjo, no meio dos diabinhos todos”.