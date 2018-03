A BLITZ lançará, em papel, edições especiais de colecionador ao longo de 2018. A primeira chega esta sexta-feira, 23 de março, às bancas, e é dedicada aos U2, que atuam em Portugal em setembro.

São mais de 116 páginas com a história exaustiva da maior banda do mundo: todas as digressões desde 1979 até hoje; biografia de uma banda católica que começou na Irlanda, cresceu na América e amadureceu na Europa para conquistar a Aldeia Global; os concertos em Portugal (1982, 1993, 1997, 2005, 2010); tudo sobre os espetáculos Experience + Innocence, marcados para a Altice Arena; perfil de Bono, The Edge, Larry Mullen e Adam Clayton; Discografia e videografia comentada, entre outros conteúdos.

Esta edição especial tem o preço de €4,90.