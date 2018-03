O regresso de Ben Howard a Portugal, para dois concertos em nome próprio no final de maio, foi ontem anunciado. O músico londrino apresentou-se pela primeira vez frente ao público português no MEO Sudoeste em 2012, tendo regressado dois anos depois para atuar no NOS Alive.

O músico londrino tem 30 anos e estreou-se há 10 com o EP "Games in the Dark", mas foi com o primeiro álbum, "Every Kingdom", editado em 2011 e nomeado para o reputado Mercury Prize, que saltou para a ribalta. O registo incluía o single 'Only Love', o seu maior sucesso até ao momento.

Dois anos depois, ainda antes de editar o segundo registo, "I Forget Where We Were" (que escalou ao primeiro lugar da tabela britânica), Howard recebeu o prémio Brit de melhor artista a solo masculino britânico, levando a melhor a nomes como Calvin Harris, Plan B ou Olly Murs.

Neste momento, o músico está a preparar o regresso aos discos com um terceiro álbum - segundo o comunicado de imprensa, as novas canções serão apresentadas nos concertos de Lisboa e Porto.

Na sua primeira passagem por solo nacional, em 2012, na Zambujeira do Mar, Howard foi recebido por uma "plateia bem composta", dizia a BLITZ: "a entrada discreta de Ben Howard e da sua banda em palco poderia ter apanhado o público de surpresa. Mas um simpático 'boa noite, Portugal', a plenos pulmões e em português perfeito, foi o suficiente para se fazer ouvir a primeira ovação da noite".

Apesar de só ter um álbum na bagagem, o músico britânico foi alvo de "receção calorosa", apesar de encarar "timidamente a sua audiência durante uma boa parte do espetáculo": "a julgar pela recetividade do público e felicidade do artista ao último acorde, não seria de estranhar recebermos brevemente uma nova visita de Ben Howard em solo português".