Os Xutos & Pontapés mostraram hoje o inédito 'Fim do Mundo', tocado ao vivo no estúdio da banda e com transmissão em direto na página de Facebook da mesma.

Esta é uma das músicas novas que os Xutos, agora reduzidos a quarteto após a morte de Zé Pedro, em 2017, irão mostrar na estrada em 2018, nomeadamente na 8ª edição do Rock in Rio-Lisboa.

Em declarações à SIC, o vocalista e baixista Tim revelou que após a morte de Zé Pedro a banda tomou "a decisão que toda a gente queria: continuar". Se a composição de "Fim do Mundo" não contou com a participação do falecido guitarrista, temas novos como 'Alepo' (já estreado no início de 2017) e 'Duro' tiveram ainda o seu contributo, avançou Tim.

Será a 29 de junho que os históricos do rock português se tornarão, à semelhança de Ivete Sangalo, totalistas da edição portuguesas do festival carioca, com um concerto que se anuncia "recheado de hits e também de músicas novas", entre as quais a agora apresentada. O espetáculo será, sublinhe-se, marcado por um momento de celebração a Zé Pedro, o guitarrista e fundador da banda, falecido a 30 de novembro de 2017.

O cartaz do evento lisboeta está agora fechado, subindo os Xutos ao mesmo palco Mundo onde, no mesmo dia, também atuarão The Killers, Chemical Brothers e James. Para Roberta Medina, diretora do festival, "trata-se de fechar o 'line up' em grande. Fazer a festa que Zé Pedro quereria fazer no Rock in Rio".