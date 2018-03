"O Jardim", canção que Portugal leva ao festival da Eurovisão, continua a escalar posições na lista do website Eurovision World, que agrega os palpites das principais casas de apostas.

A canção portuguesa ocupa agora a 17ª posição nessa tabela, a maior posição alcançada desde que a canção de Isaura interpretada por Cláudia Pascoal venceu o Festival da Canção. "O Jardim" está praticamente empatada com as representantes da Áustria e da Bielorússia, que estão imediatamente à frente de Portugal.

Este ranking das apostadoras continua a ser liderada por "Toy", da israelita Netta Barzilai, seguida pelas canções da Estónia e da República Checa. Em caso de vitória portuguesa, cada apostador ganhará entre 34 a 70 vezes o valor apostado.

A subida de "O Jardim" nas casas de apostas está, no entanto, a ser mais lenta que aquela verificada com Salvador Sobral e "Amar Pelos Dois", no ano passado. Por esta altura, em 2017, "Amar Pelos Dois" estava firmemente instalada no 5º lugar e beneficiaria ainda da exposição garantida pela presença na primeira semifinal (fase da qual Portugal está agora dispensado). Contudo, a canção interpretada por Salvador Sobral só se tornaria a favorita em cima da 'reta final', na véspera do certame.

A final do Festival da Eurovisão realiza-se a 12 de maio na Altice Arena, em Lisboa.