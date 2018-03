Uma experiência: comparar o tom de três baixos, cada um com um preço diferente. O resultado pode ser surpreendente para muitos.

Foi o que fez Davie, um baixista italiano que juntou, num vídeo apenas, registos seus a tocar exatamente a mesma melodia, mas com recurso a três instrumentos distintos: um Roytek de 16 euros, um EVO Davie504 (o nome de utilizador deste músico, no YouTube) de 512 euros e um baixo de cinco cordas da Supra Basses, no valor de 4 mil euros.

Nas suas mãos, todos os baixos acabaram por soar bem - mas é notória uma diferença no tom entre cada um. Veja aqui: