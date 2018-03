Entre 2002 e 2017, os Maroon 5 tornaram-se estrelas pop à escala global, pela força de sucessos como "She Will Be Loved" ou "Moves Like Jagger". Mas, como com qualquer outra banda ou artista de sucesso, nem sempre foi assim.

Antes dos Maroon 5, existiam os Kara's Flowers, formados em 1994, e cujo nome foi inspirado pelo de uma rapariga pela qual os membros do grupo tinham uma paixoneta.

Dos quatro membros dos Kara's Flowers, apenas três permanecem hoje nos Maroon 5: o frontman Adam Levine (também guitarrista nos Kara's Flowers), o baixista Mickey Madden e o guitarrista Jesse Carmichael.

A sua sonoridade, à altura, estava muito distante daquela com que se tornariam famosos, navegando por terrenos semelhantes ao grunge e ao pop punk.

Ainda no liceu, os Kara's Flowers conseguiram editar um álbum através da reputada Reprise Records, intitulado The Fourth World, que não foi tão bem recebido quanto poderiam esperar - o que acabou por levar à sua saída da editora e ao fim da banda.

Anos mais tarde, já no início do milénio, os Kara's Flowers reencontraram-se e conseguiram um acordo com a Octone Records, que fez uma alteração importantíssima na banda, juntando ao quarteto o guitarrista James Valentine. E o resto, como se costuma dizer, é história.