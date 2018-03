Uma t-shirt de uma banda serve para muita coisa: para mostrar ao mundo que se é fã de um determinado projeto, para nos sentirmos como parte de uma "tribo", ou simplesmente para arrumar e colecionar - e esta última pode render bom dinheiro.

É o caso de uma t-shirt dos Led Zeppelin, referente a um concerto que a banda deu em Knebworth (Inglaterra) em 1979, que juntamente com um passe de acesso aos bastidores foi vendida, em 2011, por 10 mil dólares - pouco mais de 8 mil euros. O valor original? 100 euros.

Esse é apenas um dos muitos exemplos de que a nostalgia vende. Olhe-se para o Defunkd, website que se especializa em vender t-shirts vintage, entre as quais uma do grupo rap Run-DMC por 10 mil e 500 euros.

O fundador do Defunkd, James Applegate, explicou ao jornal The Guardian que estas t-shirts podem ser um elo de ligação a memórias do passado. Que haja celebridades a usar t-shirts de bandas antigas, como acontece por exemplo com Justin Bieber (que já foi visto a usar uma t-shirt dos Nirvana), também ajuda à procura.

Howard Cohen, fundador da The Beatles Store, em Londres, explica que o fenómeno é transversal a todas as linguagens rock: no passado, vendeu seis t-shirts antigas dos Sex Pistols, cada uma por 570 euros.

Já no mercado online Etsy, t-shirts de bandas antigas e de culto - como os rockers psicadélicos Spacemen 3 - podem chegar a valores que rondam os 680 euros.

Quando a t-shirt faz referência a algo mais polémico, os preços podem subir em flecha; é o caso de duas t-shirts originais que também surgiram no Etsy, com a primeira capa de Yesterday and Today, dos Beatles, que mostra os Fab Four vestidos como talhantes.

Uma dessas t-shirts estava a ser vendida por 2500 euros, e a outra por pouco menos: 1900 euros. E uma t-shirt de uma digressão cancelada dos Wings, de Paul McCartney, pelo Japão chegou quase aos 3 mil euros - apesar de "alguma descoloração na zona das axilas", como fez notar o vendedor...