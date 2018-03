Em 2004, Prince marcou presença na cerimónia do Rock and Roll Hall of Fame para homenagear George Harrison, juntamente com Tom Petty, Jeff Lynne e Steve Winwood.

Esta atuação é sobretudo relembrada pelo solo de guitarra de Prince, um dos mais elogiados de toda a sua carreira. No YouTube, o vídeo da performance conta com mais de 50 milhões de visualizações, e foi um dos mais partilhados nas redes sociais após a morte do músico.

No entanto, esta atuação gerou também um mistério por resolver, até hoje: que aconteceu à guitarra de Prince após o fim da performance?

Isto porque se pode ver o músico, no final, a atirar a sua guitarra para o pequeno fosso existente entre o palco e o público, o que levou vários fãs a questionar-se sobre o que teria acontecido ao instrumento.

Sabe-se agora que esta guitarra foi uma de muitas que Prince costumava atirar após o fim de uma atuação, conforme explicou Dave Rusan, o criador de uma das mais famosas guitarras usadas pelo músico.

Normalmente, um dos membros da sua equipa ficaria posicionado entre o palco e a audiência para apanhar o instrumento. Foi o que sucedeu a Takumi Suetsugu, técnico de guitarra de Prince, na gala do Rock and Roll Hall of Fame.

Porém, Takumi teve instruções específicas para não devolver a guitarra, nessa noite; o instrumento foi oferecido a... Oprah Winfrey, não se sabendo se ainda continua em sua posse.