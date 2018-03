A história repete-se todos os anos, por volta do mês de dezembro: inúmeras publicações, jornais e melómanos de todo o mundo juntam-se e divulgam as listas daqueles que consideraram ser os melhores álbuns editados nesse ano em particular.

Porém, o reverso da moeda também acontece, por vezes: listas com aqueles álbuns que não conseguiram granjear mais do que aborrecimento, repulsa ou até mesmo um ódio visceral.

É um exercício que é feito anualmente, por exemplo, pelo website Metacritic, que agrega várias críticas sobre um determinado trabalho e lhes dá uma nota baseada no que de bom (ou mau) se disse sobre ele ao longo do ano.

Não só isso, como os próprios utilizadores do website também podem, eles próprios, dar uma nota a uma determinada obra.

Entre os piores álbuns do ano, seguindo os critérios do Metacritic, desde o ano 2000 estão vários nomes bem conhecidos do grande público, como Enya, Phil Collins, Limp Bizkit, Stooges ou Justin Timberlake - cujo Man of the Woods, editado em fevereiro, é considerado para já como o pior álbum de 2018.

Eis os piores álbuns desde o ano 2000, segundo o Metacritic:

2000: Enya, A Day Without Rain

Nota dos críticos: 41/100

Nota do público: 8.5/10

2001: Run-DMC, Crown Royal

Nota dos críticos: 43/100

Nota do público: 4.3/10

2002: Phil Collins, Testify

Nota dos críticos: 34/100

Nota do público: 6.3/10

2003: Limp Bizkit, Results May Vary

Nota dos críticos: 33/100

Nota do público: 4.1/10

2004: Dirty Vegas, One

Nota dos críticos: 35/100

Nota do público: 2.1/10

2005: Alanis Morissette, Jagged Little Pill Acoustic

Nota dos críticos: 40/100

Nota do público: 6.0/10

2006: Kevin Federline, Playing With Fire

Nota dos críticos: 15/100

Nota do público: 2.2/10

2007: The Stooges, The Weirdness

Nota dos críticos: 44/100

Nota do público: 5.7/10

2008: Louis XIV, Slick Dogs and Ponies

Nota dos críticos: 37/100

Nota do público: 5.9/10

2009: Chris Brown, Graffiti

Nota dos críticos: 39/100

Nota do público: 5.1/10

2010: Lil Wayne, Rebirth

Nota dos críticos: 37/100

Nota do público: 3.0/10

2011: Viva Brother, Famous First Words

Nota dos críticos: 34/100

Nota do público: 2.7/10

2012: Chris Brown, Fortune

Nota dos críticos: 38/100

Nota do público: 3.4/10

2013: Megadeth, Super Collider

Nota dos críticos: 41/100

Nota do público: 5.5/10

2014: Jennifer Lopez, A.K.A.

Nota dos críticos: 44/100

Nota do público: 5.4/10

2015: Matt And Kim, New Glow

Nota dos críticos: 52/100

Nota do público: 5.1/10

2016: Charlie Puth, Nine Track Mind

Nota dos críticos: 37/100

Nota do público: 4.4/10

2017: The Chainsmokers, Memories: Do Not Open

Nota dos críticos: 43/100

Nota do público: 1.8/10

2018: Justin Timberlake, Man of the Woods

Nota dos críticos: 55/100

Nota do público: 5.5/10