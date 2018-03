Realizou-se esta quinta-feira a terceira edição do Iberian Festival Awards, que premiou os melhores festivais de música da Península Ibérica, ao longo de 2017.

O evento teve lugar no Fórum Lisboa, integrado na edição deste ano do Talkfest, e contou ainda com as participações de músicos como Miguel Araújo, Whales, quartoquarto ou Desakato.

O grande vencedor da noite foi o festival galego Resurrection Fest, dedicado a sonoridades mais rock e metal, que levou para casa os prémios de Melhor Festival de Grande Dimensão, Melhor Cartaz e Melhor Campismo.

Já o prémio para Melhor Atuação Internacional foi dado aos Rammstein, pelo concerto que deram no Resurrection Fest.

Com três prémios, o basco Bilbao BBK Live foi também um dos grandes vencedores desta gala, arrecadando os prémios para Melhor Promoção Turística, Melhor Anfitrião e Receção e Melhores Infraestruturas.

No que diz respeito a festivais portugueses, destaque para O Sol da Caparica, considerado o Melhor Festival de Grande Dimensão em Portugal, o Festival Med, que venceu na categoria de Melhor Festival de Média Dimensão, e o Party Sleep Repeat, em São João da Madeira, que arrecadou o prémio para Melhor Festival de Pequena Dimensão.

Veja aqui a lista com todos os vencedores (os vencedores ibéricos estão a bold, os vencedores nacionais em itálico):

Melhor Festival de Grande Dimensão



O Sol da Caparica (PT)

Resurrection Fest (ES)

Melhor Festival de Média Dimensão



Festival Med (PT)

Tsunami Xixon (ES)

Melhor Festival de Pequena Dimensão



La Mar de Musicas (ES)

Party Sleep Repeat (PT)

Melhor Promoção Turística



Bilbao BBK Live (ES)

Festival Med (PT)

Melhor Novo Festival



The BPM Festival: Portugal (PT)

Wam Estrella de Levante (ES)

Melhor Cartaz



EDP Cool Jazz (PT)

Resurrection Fest (ES)

Melhor Campismo



Bons Sons (PT)

Resurrection Fest (ES)

Melhor Festival em Recinto Coberto



Lisboa Dance Festival (PT)

Universal Music Festival (ES)

Melhor Prestação de Serviços



Cision (PT)

Event Industries (ES)

Melhor Programa Cultural



FMM Sines (PT)

Wam Estrella de Levante (ES)

Melhor Comunicação



Lisb-on #Jardim Sonoro (PT)

Sonorama Ribera (ES)

Melhor Ativação de Marca



Ron Barceló / PortAmérica (ES)

Smas / O Sol da Caparica (PT)

Melhor Uso de Tecnologia



Idasfest (ES)

Mb Way (PT)

Melhor Anfitrião e Receção



Bilbao BBK Live (ES)

Bons Sons (PT)

Melhores Infraestruturas



Bilbao BBK Live (ES)

Mimo (PT)

Melhor Contribuição para a Sustentabilidade



EDP Cool Jazz (PT)

Low Festival (ES)

Melhor Parceiro de Media



Antena 3 (PT)

Mondo Sonoro (ES)

Melhor Atuação Internacional



Rammstein - Resurrection Fest (ES)

Red Hot Chili Peppers - SBSR (PT)

Melhor Atuação Portuguesa e/ou Espanhola



Desakato - Viña Rock (ES)

Miguel Araújo - Festival F (PT)

Melhor Festival Não Musical



Andanças (PT)

Fes-map (ES)

Melhor Festival Académico



Semana Académica Lisboa (PT)

Telecogresca (ES)

Melhor Festival Lusófono e/ou Hispânico



O Sol da Caparica (PT)