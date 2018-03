Passam para quatro os concertos que Chico Buarque dará em junho no Coliseu de Lisboa. Aos concertos de 7, 8 e 9 de junho acrescenta-se agora o dia 10. Os bilhetes, informa a Everything Is New, empresa que organiza os espetáculos, serão postos à venda amanhã às 10h00.

Recorde-se que o músico brasileiro tem também agendados dois concertos para o Coliseu do Porto, a 2 e 3 de junho. Os concertos portugueses de Buarque servem de apresentação de "Caravanas", o seu mais recente álbum.

"O álbum 'Caravanas' está presente na íntegra e não inspira apenas o espetáculo, mas dá rumo a todo o repertório", pode ler-se no texto de apresentação dos espetáculos. "As restantes canções escolhidas dialogam com as mais recentes, seja por afinidades musicais ou temáticas. Através delas, Chico revisita sua própria história e reafirma, mesmo que não intencionalmente, a intemporalidade da sua criação". Serão, sublinha-se, 19 canções de diferentes décadas, do início dos anos 60 até hoje. Chico Buarque irá ainda neste espetáculo apresentar um tema da autoria de Assis Valente, duas parcerias feitas com Tom Jobim que nunca fizeram parte dos seus espetáculos oficiais e "clássicos que há muito não são apresentados ao vivo".

