Os Pretenders e os Public Image Ltd. (PIL) são as novas confirmações no cartaz do festival EDP Vilar de Mouros, que se realiza de 23 a 25 de agosto.

A banda de Chrissie Hynde irá regressar a Portugal após ter-se apresentado no EDP Cool Jazz, em 2017, para mostrar ao vivo as canções do seu último trabalho, Alone.

Já os Public Image Ltd., banda co-fundada por John Lydon após o fim dos Sex Pistols, voltarão ao país cinco anos após um concerto na Casa da Música, no Porto, para mostrar as canções de What the World Needs Now..., álbum editado em 2015.

Os Pretenders e os PIL juntam-se, assim, aos anteriormente confirmados Human League e Los Lobos no cartaz do EDP Vilar de Mouros.

O kit EDP Vilar de Mouros, que inclui o passe geral para o festival, já se encontra à venda em todos os locais habituais, ao preço de 70 euros.