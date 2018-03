Os Pearl Jam deram, na passada terça-feira, aquele que foi o seu primeiro concerto de 2018 - e o primeiro em quase dois anos.

A banda norte-americana apresentou-se ao vivo na Movistar Arena, em Santiago do Chile, com um alinhamento onde não faltaram os clássicos de sempre, um tema novo e até uma homenagem a Chris Cornell.

Os Pearl Jam dedicaram "Come Back", tema presente no seu álbum homónimo, editado em 2006, ao antigo vocalista dos Soundgarden e Audioslave. "Esta é para o Chris", anunciou Eddie Vedder, antes de interpretar a canção em questão.

A banda aproveitou, também, para tocar pela primeira vez ao vivo o single novo que editou esta semana: "Can't Deny Me".

Em espanhol, Vedder dedicou o tema, assumidamente político, "aos estudantes incríveis da Flórida e dos EUA, que sobreviveram a uma tragédia terrível", referindo-se ao mais recente massacre numa escola norte-americana.

Num alinhamento com 30 canções, os Pearl Jam interpretaram ainda algumas versões: "Eruption" dos Van Halen, "Baba O'Riley", dos The Who e "Comfortably Numb", dos Pink Floyd, também se fizeram ouvir.

Os Pearl Jam estão neste momento numa mini-digressão pela América do Sul, tendo ainda confirmado um outro concerto em Santiago do Chile, esta sexta-feira, e seguindo-se Buenos Aires (Argentina), Rio de Janeiro e São Paulo (Brasil).

Recorde-se que a banda é um dos nomes confirmados para a edição deste ano do NOS Alive, atuando no último dia do festival, 14 de julho. Os bilhetes para este dia, bem como os passes de três dias, já se encontram esgotados.

Veja aqui o alinhamento do primeiro concerto dos Pearl Jam em 2018:

Release

Of the Girl

Low Light

Animal

Mind Your Manners

Hail Hail

Love Boat Captain

Corduroy

Dissident

Even Flow

Present Tense

Given to Fly

Garden

The Fixer

Eruption (Van Halen)

Lightning Bolt

Can’t Deny Me

Porch

Encore

Around the Bend

Footsteps

Come Back

Crazy Mary (Victoria Williams)

Do the Evolution

Better Man

Black

Comfortably Numb (Pink Floyd)

Alive

Encore 2

Last Kiss (Wayne Cochran)

Baba O’Riley (The Who)

Indifference