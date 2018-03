Os Iron Maiden chegaram a acordo com Barry McKay, representante de Brian Quinn, dos britânicos Beckett.

A banda havia sido acusada de plagiar alguns versos de "Life's A Shadow", tema dessa mesma banda editado em 1974, na composição de um dos seus maiores sucessos, "Hallowed Be Thy Name".

Os Iron Maiden admitiram, agora, esse mesmo plágio, tendo o baixista Steve Harris afirmado ter visto os Beckett ao vivo, em 1973. Harris acrescentou, também, em tribunal que o álbum de estreia daquela banda é um dos seus preferidos da década de 70.

Os Maiden terão agora de pagar cerca de 620 mil euros a Brian Quinn, pressupondo-se que possam, a partir de agora, voltar a incluir "Hallowed Be Thy Name" nos alinhamentos dos seus concertos. A banda britânica estava impedida de o fazer desde o passado mês de maio.

Veja aqui os versos em questão e ouça "Life's A Shadow", dos Beckett:

Beckett - Life's A Shadow

Mark my words my soul lives on

Please don't worry cause I've have gone

I've gone beyond to see the truth

While I consider my new youth

When your time is close at hand

Maybe then you'll understand

Life down there is just a strange illusion​​​​​​​

Iron Maiden - Hallowed Be Thy Name

Mark my words believe my soul lives on

Don't worry now that I have gone

I've gone beyond to seek the truth

When you know that your time is close at hand

Maybe then you'll begin to understand

Life down there is just a strange illusion