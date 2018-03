O retorno financeiro previsto para quem apostar na vitória de Portugal no festival da Eurovisão é cada vez menor. Por outras palavras, 'O Jardim', canção interpretada por Cláudia Pascoal que representará Portugal no certame europeu, está a subir na lista de favoritos à vitória, ocupando agora a posição mais alta desde que venceu o Festival da Canção e foi anunciada como candidata portuguesa.

O ranking que congrega os palpites das principais casas de apostas, publicado pelo site Eurovision World, coloca agora a canção portuguesa no 18º lugar. Logo que a composição de Isaura foi anunciada como vencedora do concurso nacional, a 4 de março, Portugal aproximou-se do top 20 (estava, antes da final, longe dessa zona da tabela) e, nos últimos quatro dias, ascendeu da 21ª à posição que ocupa agora, acima da Rússia e abaixo da Alemanha. Quem colocar a suas fichas em Portugal, ganhará entre 34 e 75 vezes o que apostar. Em termos comparativos, a canção de Israel - primeira neste ranking - "paga" entre 3 a 4 vezes o valor que for investido.

Esta subida não é pronunciada ou, pelo menos, tão flagrante como a caminhada vitoriosa de Salvador Sobral, em 2017. Anunciada como vencedora do Festival RTP da Canção a 5 de março do ano passado, 'Amar Pelos Dois' saltou de imediato para a 8ª posição da tabela das casas de apostas e, por esta altura do ano, derivava entre o 4º e a 5º lugar, oscilação que manteria até maio. As duas canções partem de lugares diferentes da "grelha de partida", uma vez analisados os indicadores de períodos semelhantes. A 9 de maio, quando Salvador Sobral atuou na primeira meia-final da competição, já era segundo.

Contudo, exceptuando uma das casas de apostas contempladas neste ranking, as odds não se distanciam substancialmente entre a 11ª classificada (Finlândia) e a 20ª (Dinamarca). Numa das mais conhecidas empresas de jogo online, patrocinadora da liga portuguesa de futebol em 2007/08, as hipóteses de vitória da Finlândia (11º) e Portugal (18º) são exatamente as mesmas. Só agora são conhecidas as 43 canções a concurso, prevendo-se maiores movimentações para os próximos tempos.