Os Pearl Jam divulgaram, esta semana, aquele que é o primeiro single do seu próximo álbum. "Can't Deny Me" foi apresentada como uma canção de protesto, visando especificamente o presidente norte-americano, Donald Trump.

O tema começou por ser "oferecido" apenas aos membros do clube de fãs dos Pearl Jam, tendo depois ficado disponível nas principais plataformas de streaming pagas, como o Spotify.

Agora é a vez de a conta oficial dos Pearl Jam no Youtube disponibilizar a canção na íntegra. Veja aqui:

Recorde-se que os Pearl Jam irão regressar a Portugal em julho, para uma atuação no festival NOS Alive. Os bilhetes para o dia em que subirão ao palco (14), bem como os passes gerais, já se encontram esgotados.

Sobre o próximo álbum dos Pearl Jam, que será o sucessor de Lightning Bolt (2013), nada mais se sabe.