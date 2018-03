O 'talk show' noturno de James Corden na cadeia norte-americana CBS vai passar a ser exibido diariamente na SIC Radical. "The Late Late Show with James Corden" chegará aos ecrãs nacionais em abril, de segunda a sexta, em pleno "prime time".

Também conhecido, abreviadamente, por "Late Late", o programa é apresentado pelo humorista inglês desde 2015. Um dos principais motivos do sucesso da aposta da CBS é o segmento "Carpool Karaoke", no qual Corden se passeia de carro, habitualmente em Los Angeles, com convidados musicais de primeira linha que dão azo à cantoria sobre as quatro rodas - tudo registado por câmaras fixas dispostas no vidro dianteiro. Justin Bieber, Foo Fighters, Lady Gaga, Adele, Ed Sheeran, Mariah Carey e Red Hot Chili Peppers foram alguns dos 'figurões' que por lá passaram por lá. Os vídeos deste segmento tornam-se, recorrentemente, virais na internet.

"Drop the Mic" é outras das rubricas habituais: Corden e convidados trocam insultos numa batalha rap. Cara Delevingne, Riz Ahmed e Anne Hathaway foram alguns dos 'rappers' mais notados.

Com uma carreira cimentada no Reino Unido natal, nomeadamente através da série da BBC "Gavin & Stacey" (2007-10), da qual foi co-criador, co-guionista e um dos protagonistas, Corden tornar-se-ia nesta década uma estrela nos Estados Unidos. A sua ligação com a música, nomeadamente através de "Carpool Karaoke", levou-a a apresentar as duas últimas cerimónias dos Grammy, os prémios mais importantes da indústria discográfica norte-americana.

Com a "contratação" de James Corden, a SIC Radical passará a ter em simultâneo - e todos os dias úteis - "The Late Late Show with James Corden", "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon" e "The Late Show with Stephen Colbert".