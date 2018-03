Os King Gizzard & the Lizard Wizard são a nova confirmação do festival Vodafone Paredes de Coura, confirmou há momentos a organização do festival nas redes sociais.

Recorde-se que a banda australiana, que em 2017 editou cinco álbuns, regressa assim a um evento onde atuou em 2016. "Quem é feliz em Coura merece sempre voltar", escreveu João Carvalho, da organização do evento, no Facebook.

Este regresso acontece um ano depois de o grupo passar pelo palco do NOS Primavera Sound.

O Vodafone Paredes de Coura realiza-se entre os dias 15 e 18 de agosto. Os passes gerais estão à venda nos locais habituais pelo preço único de €100,00.

16 de agosto

Fleet Foxes



17 de agosto

Skepta

Curtis Harding

... And You Will Know Us By The Trail of Dead

18 de agosto

Arcade Fire



+ Big Thief

King Gizzard & the Lizard Wizard

The Blaze

The Mystery Lights

Japanese Breakfast

Shame

Confidence Man