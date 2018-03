Netta Barzilai: é este o nome daquela que é, agora, a favorita à vitória no festival da Eurovisão. A representante israelita passou para o primeiro lugar da tabela do website Eurovision World, que congrega os vaticínios das principais casas de apostas online.

O tema com o qual Barzilai irá concorrer tem como título "Toy" e foi estreado no passado domingo. É inspirado pelo movimento #MeToo, de luta contra o assédio e abuso sexual, e possui uma letra com uma forte conotação feminista.

Doron Medalie, o autor de "Toy", disse ao jornal Haaretz que não tem qualquer dúvida de que o tema irá mesmo vencer a Eurovisão - e que, caso isso não aconteça, a culpa será dos próprios israelitas. "Se cada um em Israel acreditar que é possível e que vai acontecer, então vai acontecer", afirmou.

Já um blogue dedicado ao festival da Eurovisão destacou o favoritismo de Narzilai comparando-a a Salvador Sobral. A israelita, pode ler-se, nasce "da necessidade desesperada de algo 'orelhudo' e nitidamente pop" para agir como reverso do último tema vencedor, "a balada deprimente de Salvador Sobral".