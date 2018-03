O desfile de Nuno Gama na Moda Lisboa, que decorreu no passado fim de semana no Pavilhão Carlos Lopes, encerrou com uma homenagem emocionada a Zé Pedro, guitarrista dos Xutos & Pontapés que morreu em novembro do ano passado.

A encerrar a noite de sábado da semana de moda da capital, o estilista convidou o cantor Xande para interpretar 'Homem do Leme' depois de os manequins terminarem o seu percurso e ficarem parados na passerelle com os braços em X, símbolo dos Xutos em Pontapés.

Veja o vídeo abaixo.