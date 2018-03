Depois do anúncio do regresso de Salvador Sobral aos palcos, os Alexander Search, banda de rock formada pelo pianista Júlio Resende e que conta com o vencedor da Eurovisão na voz, está de volta aos concertos.

O grupo regressará aos concertos a 18 de maio no Centro Cultural Olga Cadaval, em Sintra. A 3 junho segue para a Casa da Cultura, em Ílhavo, e a 16 do mesmo mês para o Cine-Teatro Avenida, em Castelo Branco. De entre as primeiras datas confirmadas destaca-se a de 14 de julho na Casa da Música, no Porto.

Alexander Search é um heterónimo inglês de Fernando Pessoa escolhido por Júlio Resende para o batismo de uma banda de rock eletrónico. O pianista insere este projeto num universo ficcional e assume também ele um heterónimo, Augustus Search. Salvador Sobral, vocalista, é Benjamin Cymbra; o guitarrista Daniel Neto é Marvel K.; André Nascimento, nas eletrónicas, desempenha o papel de Sgt. William Byng; a bateria e percussão ficará a cargo de Joel Silva, ou Mr. Tagus. Os Alexander Search editaram o homónimo álbum de estreia em junho do ano passado.

Veja o videoclip do primeiro single:



Veja as fotos da atuação do grupo no festival Super Bock Super Rock, em Lisboa, no verão passado: