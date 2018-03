Piruka está entre os últimos nomes confirmados para o Sumol Summer Fest, que fica agora com o cartaz encerrado. A décima edição do festival da Ericeira realiza-se nos dias 6 e 7 de julho

O rapper da Madorna sobe ao palco principal do evento no segundo dia, depois de, na noite anterior, ter lugar o "summer clash", concerto que junta duas equipas de músicos, uma portuguesa e uma brasileira.

Este Portugal vs Brasil contará com os rappers portugueses Gson, Papillon, Holly Hood, Sir Scratch e DJ Big numa "batalha amigável" com os brasileiros Rincon Sapiência, Rashid, Drik Barbosa, Kamau e DJ Nyack.

Nos dois dias de festival, vão também subir ao palco Quiksilver Boardrideres Fresh P, Dois Brancos & Um Preto, Cupcake Mafia, Sensi, Mike Lyte e Projecto Bug.

Os bilhetes para o Sumol Summer Fest, que se realiza no Ericeira Camping, estão à venda nos locais habituais por €27,00 (um dia), €35,00 (passe de dois dias sem campismo) e €45,00 (passe de dois dias com campismo) - nos dias do festival sobem, respetivamente, para €30,00, €40,00 e €50,00.

Veja abaixo o cartaz completo.

6 julho

Palco Sumol

French Montana

Sumol Summer Clash / Portugal vs. Brasil com: Gson, Papillon, Holy Hood, Sir Scratch e DJ Big (Portugal) e Rincon Sapiência, Rashid, Drik, Barbosa, Kamau e DJ Nyack (Brasil)

Wet Bed Gang

April Ivy