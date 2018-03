A Bulgária já escolheu aquele que será o seu representante na edição deste ano do Festival da Eurovisão, que se realiza em Lisboa.

Os Equinox são um grupo formado por cinco cantores de diferentes origens e nacionalidades: Zhana Bergendorff, Georgi Simeonov, Johnny Manuel, Trey Campbell e Vlado Mihailov.

"Bones", o tema com o qual irão concorrer à Eurovisão, é uma canção com laivos R&B electrónicos e já se encontra disponível para escuta no YouTube, acompanhada pelo seu respetivo vídeo.

Efeito imediato, a Bulgária já caiu um lugar na tabela de website Eurovision World, que congrega os vaticínios das diversas casas de apostas online. Recorde-se que a Bulgária era, até há poucos dias, a principal favorita à vitória na Eurovisão mesmo não sendo conhecida ainda a canção que a representaria no eurofestival.

O primeiro lugar desta tabela de apostas pertence agora a Netta Barzilai, artista israelita que irá participar com o tema "Toy". A canção búlgara está em segundo lugar nas apostas, a mesma posição que acabaria por ocupar, efetivamente, no certame do ano passado.

Quanto a "O Jardim", tema interpretado por Cláudia Pascoal em representação de Portugal, subiu um lugar nessa mesma tabela: ocupa agora a 19ª posição.