Kim Deal, que em junho estará com as Breeders em Portugal, deu uma entrevista à mais recente edição da revista E, do Expresso.

Além do novo disco da sua banda, “All Nerve”, o primeiro em dez anos, a norte-americana falou sobre a importância do movimento #MeToo.

“Acho que é maravilhoso”, afirmou a ex-baixista dos Pixies. “É bom haver um novo consenso que obrigue as pessoas a pensar no impacto das suas ações no ambiente e nos outros à sua volta”.



“Por exemplo, Portugal, para mim, era bastante deprimente. Talvez já não seja assim, mas certa vez fui tentar comprar um maço de cigarros, à beira-rio. Estava sozinha e não sabia onde estava, e assobiaram-me. Nos Estados Unidos não temos disso. O assobiar é bom ou mau? Estão a dizer: 'vai-te embora, não tens nada que estar aqui' ou 'és boa'?”, quis saber.



“Não me pareceu que fosse um piropo, pareceu-me mais uma ameaça, uma cena de poder. Agora sou tão velha que já não querem saber!”, concluiu, entre risos.



As Breeders atuam no NOS Primavera Sound, no Porto, a 8 de junho.