São conhecidos os artistas que vão atuar na final do Festival da Eurovisão, que se realiza na Altice Arena, em Lisboa, a 12 de maio.

Os Beatbombers, responsáveis pela música do vídeo de apresentação de Lisboa como sede da competição, atuarão na parada das bandeiras (apresentação dos concorrentes); no decorrer da gala estarão presentes Branko, Ana Moura, Mariza e Salvador Sobral, vencedor da edição de 2017 do certame.

"A partir do dia 5 de abril, os fãs do Festival Eurovisão da Canção terão a última oportunidade para comprarem bilhetes para todos os espetáculos do concurso musical", adiantou também a RTP em comunicado. "Nesta vaga, estarão à venda bilhetes para os 9 espetáculos que compõem o Festival Eurovisão da Canção (Jury Show, Family Show e Live Show)", esclarece-se.

As eliminatórias terão lugar a 8 e 10 de maio, com a final a decorrer no dia 12 de maio. Portugal tem este ano o passaporte direto para a final, uma vez que é o país organizador. Cláudia Pascoal, com "O Jardim", representa as cores nacionais na final.