Gal Costa recuperou e atuou ontem à noite no Campo Pequeno, em Lisboa, após se ter sentido mal durante o primeiro concerto que ali deu com Gilberto Gil e Nando Reis, como parte do projeto Trinca de Ases.

A cantora brasileira teve mesmo de ser transportada para o hospital de Santa Maria, onde lhe terá sido diagnosticada "uma gastroentrite não bacteriana", segundo o jornal Correio da Manhã.

Uma fonte da promotora Vibes & Beats, responsável pela vinda destes três artistas a Portugal, confirmou ao mesmo Correio da Manhã que Gal Costa teve apenas "uma indisposição causada por alguma coisa que ela comeu antes do espetáculo".

A cantora voltou ontem a pisar o palco montado no Campo Pequeno, e subirá esta noite ao do Coliseu do Porto.