Após a morte do hair metal às mãos do grunge, e após o nascimento (e desaparecimento) do mal amado nu metal, o metal enquanto género está a passar por uma das melhores fases da sua vida.

São várias as novas bandas e novos talentos que têm brotado ao longo dos últimos anos, bandas essas que, como qualquer uma, não seriam nada sem um bom frontman.

A Loudwire elaborou recentemente uma lista com os 30 melhores vocalistas do mundo do metal, no séc. XXI, onde cabem não só os mais "veteranos", como Rob Halford ou Bruce Dickinson, mas também bastante sangue novo.

Veja aqui a lista completa:

Os 30 melhores vocalistas de metal do século XXI

30. Troy Sanders (Mastodon)

29. Tomi Joutsen (Amorphis)

28. Barney Greenway (Napalm Death)

27. Joe Duplantier (Gojira)

26. Mitch Lucker (Suicide Silence)

25. Sharon del Adel (Within Temptation)

24. Matt Heafy (Trivium)

23. Johan Hegg (Amon Amarth)

22. Devin Townsend

21. Erik Danielsson (Watain)

20. Bobby Blitz (Overkill)

19. Cristina Scabbia (Lacuna Coil)

18. David Draiman (Disturbed)

17. Rob Zombie

16. Jens Kidman (Meshuggah)

15. Tarja Turunen

14. Ville Valo (HIM)

13. Rob Halford (Judas Priest)

12. Nergal (Behemoth)

11. M. Shadows (Avenged Sevenfold)

10. Angela Gossow (Arch Enemy)

9. Greg Puciato (The Dilinger Escape Plan)

8. Till Lindemann (Rammstein)

7. Papa Emeritus (Ghost)

6. Randy Blythe (Lamb Of God)

5. Mikael Akerfeldt (Opeth)

4. Serj Tankian (System Of A Down)

3. Bruce Dickinson (Iron Maiden)

2. Corey Taylor (Slipknot)

1. Maynard James Keenan (Tool / Puscifer / A Perfect Circle)