Os Pearl Jam partilharam, esta semana, aquela que é a sua primeira canção em cinco anos.

"Can't Deny Me" foi oferecida aos membros do seu clube de fãs, e um trecho de 30 segundos foi, também, publicado no Twitter.

A canção parece ser um ataque ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, contendo versos como "You may be rich but you can’t deny me/ Got nothing but the will to survive”.

Recorde-se que os Pearl Jam regressarão este ano a Portugal, com uma atuação no festival NOS Alive, a 14 de julho.

Ouça aqui um trecho de "Can't Deny Me", e consulte o website do clube de fãs dos Pearl Jam para ouvir a canção completa: