Ao longo dos anos, os Green Day têm recorrido a outros nomes para se apresentarem ao vivo em concertos secretos, como The Network ou Foxboro Hot Tubs. E, este ano, nasceu um outro: The Coverups.

Esta "banda", composta por Billie Joe Armstrong e Mike Dirnt, juntamente com Jason White, Chris Dugan e Bill Schneider (membros da equipa dos Green Day), deu um concerto em São Francisco para apenas 100 pessoas, e no qual tocaram apenas versões de outros artistas.

Este foi o terceiro concerto dos The Coverups, que já haviam tocado em janeiro em Albany, também na Califórnia. Do alinhamento fizeram parte temas como "Ziggy Stardust" e "Suffragette City", de David Bowie, "Sheena Is A Punk Rocker", dos Ramones, e "American Girl", de Tom Petty.

Veja aqui alguns vídeos do concerto dos Coverups: