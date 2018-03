Gal Costa foi ontem transportada para o hospital de Santa Maria, em Lisboa, após ter-se sentido mal durante um concerto no Campo Pequeno.

A cantora brasileira, que subiu ao palco juntamente com Gilberto Gil e Nando Reis - que formam o projeto Trinca de Ases - terá sofrido uma quebra de tensão, recolhendo imediatamente aos bastidores.

Para já nada mais se sabe sobre o estado de saúde da cantora, nem se estará presente no segundo concerto dos Trinca de Ases no Campo Pequeno, esta noite, ou no concerto de amanhã no Coliseu do Porto.