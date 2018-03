Slow J é a nova confirmação para o North Music Festival, que se realiza na Alfândega do Porto nos dias 25 e 26 de maio. O rapper português sobe ao palco no segundo dia do evento, que terá os Prodigy como cabeças de cartaz.

J levará consigo ao palco o mais recente álbum, "The Art of Slowing Down", editado no ano passado e que inclui o single 'Vida Boa', cujo vídeo pode ser visto abaixo.

Os bilhetes para o North Music Festival estão à venda nos locais habituais, custando €29,00 (um dia) e €55,00 (dois dias) - preços mantêm-se até ao dia 26 de março. Veja abaixo o cartaz anunciado até ao momento.

25 de maio

Gogol Bordello

Linda Martini

Guano Apes

26 de maio

The Prodigy

Slow J