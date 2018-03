Após a vitória no Festival da Canção, Isaura já pensa no lançamento do seu primeiro álbum - e convidou os fãs a irem ouvi-lo em primeira mão.

"Estou a acabar o meu disco e quero levar-vos a estúdio comigo para o ouvirem! Se estão interessados, enviem-me uma mensagem", escreveu, no Instagram.

O primeiro disco de Isaura, que terá como título Human, irá ser editado em abril. O álbum "vai estar dividido em duas partes, o lado a e o lado b, e, no meio, terá uma espécie de interlúdio, uma zona neutra que as separa", conforme explicou Isaura à BLITZ, no ano passado.