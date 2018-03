Os fãs de Nick Cave poderão, em breve, estar cara a cara com o músico e perguntar-lhe tudo o que queiram saber.

Em abril e maio, Cave irá fazer uma mini-digressão pela costa leste dos Estados Unidos, onde irá responder a todas as perguntas colocadas pelos fãs.

Esta digressão tem como título Conversations With Nick Cave, e surge após o próprio músico ter partilhado, nas redes sociais, o seu desejo de falar com as pessoas diretamente.

"Tenho algumas coisas a dizer. Também posso tocar algumas canções ao piano se tudo correr horrivelmente mal", disse, em comunicado. "Mas pressinto que irá correr bem".

Esta ideia nasceu da última digressão de Nick Cave com os "seus" Bad Seeds, em torno do álbum Skeleton Tree, durante a qual sentiu "uma ligação com o público, uma vontade de nos abrirmos [uns a outros]", explicou ainda.

A mini-digressão de Cave terá início em Northampton, no estado do Massachusetts, a 30 de abril, seguindo-se Boston, Nova Iorque e Brooklyn.

Recorde-se que Nick Cave irá regressar a Portugal em junho, atuando com os Bad Seeds no NOS Primavera Sound, no Porto.