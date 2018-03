Os Sopranos poderão voltar, em breve, não à televisão mas ao cinema.

Está a ser preparado um filme que irá contar a história das personagens d'Os Sopranos, nos anos 60, que terá como pano de fundo as tensões raciais entre membros de grupos de crime organizado italianos e afro-americanos.

O guião do filme, que terá como título The Many Saints of Newark, já foi vendido pelo produtor David Chase ao New Line Cinema, não se sabendo ainda quando começará a ser filmado - ou quando irá estrear.

Os Sopranos são uma das séries televisivas mais laureadas de sempre, tendo ao longo de seis temporadas conquistado dois Peabody Awards, 21 Prémios Emmy e cinco Globos de Ouro.