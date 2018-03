"Sentimos sempre que temos de salvar o rock n' roll". A frase é das espanholas Hinds, e surge a poucas semanas do lançamento do seu segundo álbum de estúdio, I Don't Run.

Em entrevista à BBC, o quarteto explicou ser esta a sua missão, mesmo que lamente que "o rock n' roll já não é fixe". "Mas adoramo-lo", remataram.

As Hinds falaram, ainda, da sua relação com os fãs britânicos. "Somos tão espanholas como sempre, mas sentimos o calor britânico", afirmaram.



"É a nossa casa. Em Espanha não apoiam o sangue novo, as cenas frescas e a juventude, como vocês o fazem".

O novo álbum das Hinds será editado no próximo dia 6 de abril, através da editora Mom + Pop.