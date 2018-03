Os James são a mais recente confirmação no cartaz do Rock in Rio-Lisboa. A banda de Manchester atua no dia 29 de junho, mesmo em que sobem ao palco Mundo os Killers e os Chemical Brothers e em que no novo espaço Music Valley tocam Manel Cruz e Capitão Fausto.

Recorde-se que o grupo liderado por Tim Booth já passou pelo festival do Parque da Bela Vista antes, mais precisamente em 2012. Êxitos como 'Sit Down', 'Laid', 'Sometimes' ou 'Getting Away with It (All Messed Up)' vão certamente ouvir-se novamente.

Os bilhetes diários para o Rock in Rio-Lisboa, que se realiza nos dias 23, 24, 29 e 30 de junho, estão à venda nos locais habituais por €69,00, havendo ainda passes para o segundo fim de semana do festival por €117,00. Veja abaixo o cartaz confirmado até ao momento.

23 de junho

Palco Mundo

Muse

Bastille

HAIM

Diogo Piçarra

Music Valley

Somersby Pool Party

Anavitória

Carolina Deslandes

Funkamente

Da Chick

Moullinex

DJ Vibe 35v50

24 de junho

Palco Mundo

Bruno Mars

Demi Lovato

Anitta

Agir

Music Valley

Somersby Pool Party

Língua Franca

HMB

Bispo

Supa Squad

Dillaz

Mishlawi

Deejay Kamala

29 de junho

Palco Mundo

The Killers

Chemical Brothers

James

Music Valley

Somersby Pool Party

Manel Cruz

Capitão Fausto

Revenge of the 90's

30 de junho

Palco Mundo

Katy Perry

Jessie J

Ivete Sangalo

Hailee Steinfeld

Music Valley

Somersby Pool Party

Blaya

Carlão

Karetus

Diego Miranda

Vintage Culture